Режиссёр фильма о Владимире Жириновском опроверг новость о лишении Кологривого роли

Режиссёр фильма о Жириновском решил дать Никите Кологривому ещё один шанс: "С кем не бывает"

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

У актёра Никиты Кологривого ещё есть возможность получить роль Владимира Жириновского в фильме о лидере о ЛДПР.

Фото: ВК-аккаунт Кологривого

Режиссёр фильма о Владимире Жириновском Александр Баранов опроверг сообщение о том, что Никиту Кологривого лишили возможности сниматься в фильме о знаменитом политике.

Он отметил, что кастинг на роль Владимира Вольфовича ещё не проводили, поэтому у звезды сериала "Слово пацана" ещё есть шанс.

"Главное — как он играет. Если он придёт на кастинг, узнаем, стоит ли его брать", — цитирует слова режиссёра RT.

Пьяный дебош в баре Новосибирска, за который Кологривый получил 7 суток ареста, режиссёр кратко прокомментировал словами: "С кем не бывает".