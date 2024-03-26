Режиссёр фильма о Владимире Жириновском опроверг новость о лишении Кологривого роли

У актёра Никиты Кологривого ещё есть возможность получить роль Владимира Жириновского в фильме о лидере о ЛДПР.
Режиссёр фильма о Владимире Жириновском Александр Баранов опроверг сообщение о том, что Никиту Кологривого лишили возможности сниматься в фильме о знаменитом политике.
Он отметил, что кастинг на роль Владимира Вольфовича ещё не проводили, поэтому у звезды сериала "Слово пацана" ещё есть шанс.
"Главное — как он играет. Если он придёт на кастинг, узнаем, стоит ли его брать", — цитирует слова режиссёра RT.
Пьяный дебош в баре Новосибирска, за который Кологривый получил 7 суток ареста, режиссёр кратко прокомментировал словами: "С кем не бывает".
Один из участников группы "Пикник" рассказал, что у коллектива сгорели все инструменты, но концерт в Санкт-Петербурге всё же состоится.