Телеведущая Лера Кудрявцева объяснила, как, по её мнению, должны быть наказаны террористы, устроившие атаку на Крокус Сити Холл.
Кудрявцева отреагировала на новость о том, что обвиняемые по делу теракта в "Крокусе" дали подробные показания.
"Я кстати против смертной казни. Пожизненное, строгого режима. Семьи погибших будут страдать всю оставшуюся жизнь. И ублюдки пусть страдают," — выразила своё мнение звезда ТВ в Telegram-канале.
Ранее цирковой артист Юрий Куклачёв призвал к атакам на Европу после теракта в концертном зале Крокус Сити Холл.
Между рядами чеснока хорошо посадить некоторые культуры. Это решение позволяет объединить чесночную грядку с клумбой и обеспечить взаимную выгоду растений.