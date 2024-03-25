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Лера Кудрявцева высказалась о наказании террористов, атаковавших "Крокус": я против смертной казни

Лера Кудрявцева высказалась о наказании террористов, напавших на "Крокус"

0:38
Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева объяснила, как, по её мнению, должны быть наказаны террористы, устроившие атаку на Крокус Сити Холл.

Лера Кудрявцева высказалась о наказании террористов, напавших на "Крокус"
Фото: commons.wikimedia.org by Стэн Фонг is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Кудрявцева отреагировала на новость о том, что обвиняемые по делу теракта в "Крокусе" дали подробные показания.

"Я кстати против смертной казни. Пожизненное, строгого режима. Семьи погибших будут страдать всю оставшуюся жизнь. И ублюдки пусть страдают," — выразила своё мнение звезда ТВ в Telegram-канале.

Ранее цирковой артист Юрий Куклачёв призвал к атакам на Европу после теракта в концертном зале Крокус Сити Холл.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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