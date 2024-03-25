Дрессировщик кошек Юрий Куклачёв отреагировал на трагическое событие, произошедшее в концертном зале "Крокус Сити Холл".
В беседе с "МК" он подчеркнул, что ситуация требует решительных действий со стороны России, иначе последствия могут оказаться крайне негативными.
Куклачев считает, что западный мир выступает против России, а мусульманский мир, наоборот, поддерживает. Он призывает РФ к жестким мерам. По мнению дрессировщика, России необходимо действовать решительно, чтобы не стать объектом враждебных атак.
Высказываясь о поставках западных ракет Украине, Куклачев осудил такие действия и призвал к ответным мерам.
"Те, кто даст — преступники. Значит, их тоже надо бомбить. Зачем ждать? В европейских городах все сидят сытые, пьют шампанское", — заявил артист.
Между рядами чеснока хорошо посадить некоторые культуры. Это решение позволяет объединить чесночную грядку с клумбой и обеспечить взаимную выгоду растений.