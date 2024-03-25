"Значит, их тоже надо бомбить": Куклачев призвал после теракта в Крокусе бомбить Европу

Юрий Куклачев: Россия должна дать мощный отпор после теракта в "Крокусе"

0:52 Your browser does not support the audio element. Культура

Дрессировщик кошек Юрий Куклачёв отреагировал на трагическое событие, произошедшее в концертном зале "Крокус Сити Холл".

Фото: commons.wikimedia.org by Mark Nakoykher is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В беседе с "МК" он подчеркнул, что ситуация требует решительных действий со стороны России, иначе последствия могут оказаться крайне негативными.

Куклачев считает, что западный мир выступает против России, а мусульманский мир, наоборот, поддерживает. Он призывает РФ к жестким мерам. По мнению дрессировщика, России необходимо действовать решительно, чтобы не стать объектом враждебных атак.

Высказываясь о поставках западных ракет Украине, Куклачев осудил такие действия и призвал к ответным мерам.