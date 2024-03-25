57-летняя Сальма Хайек похвасталась фигурой в откровенном купальнике

Голливудская актриса Сальма Хайек в своем блоге продемонстрировала фотоснимки в купальнике, которые сделала ее 16-летняя дочь Валентина.
Артистка пошутила о том, что хорошо иметь личного фотографа в семье.
Сальма Хайек воспитывает дочь от французского миллиардера Франсуа-Анри Пино. В 2007 году она сначала заявила о скорой помолвке с избранником, патем родила наследницу и сообщила о разрыве отношений с возлюбленным. Им удалось уладить конфликты — в итоге в 2009 году они стали мужем и диной.
В свои 57 лет актриса не стесняется демонстрировать фигуру, так как считает, что выглядит прекрасно.
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