57-летняя Сальма Хайек похвасталась фигурой в откровенном купальнике

Актриса Сальма Хайек опубликовала фото в купальнике, сделанное дочерью

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Голливудская актриса Сальма Хайек в своем блоге продемонстрировала фотоснимки в купальнике, которые сделала ее 16-летняя дочь Валентина.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Сальмы Хайек в Инстаграм is licensed under public domain

Артистка пошутила о том, что хорошо иметь личного фотографа в семье.

Сальма Хайек воспитывает дочь от французского миллиардера Франсуа-Анри Пино. В 2007 году она сначала заявила о скорой помолвке с избранником, патем родила наследницу и сообщила о разрыве отношений с возлюбленным. Им удалось уладить конфликты — в итоге в 2009 году они стали мужем и диной.

В свои 57 лет актриса не стесняется демонстрировать фигуру, так как считает, что выглядит прекрасно.

Ранее Мария Миронова рассказала, что находилась с младшим сыном недалеко от "Крокуса" в день теракта.