"Он хотел пойти в игровую": Мария Миронова рассказала, как чудом не оказалась в "Крокусе" во время теракта

Мария Миронова вместе с маленьким сыном находилась недалеко от "Крокуса" в день трагедии

Актриса Мария Миронова в своем блоге призналась, что вместе с маленьким сыном находилась в соседнем от "Крокуса" торговом центре в день теракта. Мальчик хотел задержаться там подольше, но артистка не согласилась.

Фото: youtube.com by канал Культурная Эволюция». Телеканал «Санкт-Петербург» is licensed under public domain

Миронова отметила, что покинула ТЦ Vegas за полтора часа до трагедии.

"Он так хотел пойти в игровую комнату, но я почему-то его увезла…Дай бог, чтобы зло было наказано, дай бог, чтобы оно не повторилось снова", — написала артистка.

Мария Миронова воспитывает наследника от актера Андрея Сороки, который младше нее на 19 лет. Второго малыша она родила в 45 лет, несмотря на "страшные диагнозы" медиков. В результате Федор родился здоровым.

Также у нее есть старший сын Андрей, которому уже 31 год, от бизнесмена Игоря Удалова.

Ранее Ксения Алферова рассказала о семейной традиции после теракта в "Крокусе".