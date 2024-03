"Он хотел пойти в игровую": Мария Миронова рассказала, как чудом не оказалась в "Крокусе" во время теракта

Актриса Мария Миронова в своем блоге призналась, что вместе с маленьким сыном находилась в соседнем от "Крокуса" торговом центре в день теракта. Мальчик хотел задержаться там подольше, но артистка не согласилась.

