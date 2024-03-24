Юрист Екатерина Гордон возмущена слабой охраной "Крокуса": мне не надо отрезанных ушей боевиков

Юриста Екатерину Гордон возмутили меры безопасности в Крокус Сити Холле: Рудковская права

1:17 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юрист Екатерина Гордон задалась вопросами по поводу наличия машин скорой помощи у Крокус Сити Холла и призвала назвать цифру людей, задохнувшихся от пожара.

Фото: ВК-аккаунт Екатерины Гордон

Правозащитница Катя Гордон объяснила, что на всех массовых мероприятиях должна дежурить машина скорой помощи. Она желает знать, сколько людей охраняло концертный зал в день теракта.

"Мне не надо отрезанных или простреленных ушей боевиков, мне не надо впаривать под шумок смертную казнь… Мне надо пояснить сколько людей было не расстреляно, а просто задохнулось от пожара, почему выходы пожарные были заблокированы, почему из охраны было несколько безоружных мужиков?! Почему спасал всех несовершеннолетний мальчик?!" — перечислила интересующие её вопросы Гордон в Инстаграм*.

Юриста интересует также информация о проводимом в здании "Крокуса" детском конкурсе танца.

"Рудковская права, задавая вопросы про охрану массового мероприятия", — выразила своё мнение Екатерина.

Хочет Гордон увидеть видео из самого Крокуса Сити Холла.

Ранее продюсер Димы Билана Яна Рудковская раскритиковала меры безопасности на концерте группы "Пикник".

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