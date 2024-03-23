Яна Рудковская возмущена мерами безопасности на концерте группы "Пикник": пузатых дядей самих охранять надо

Яна Рудковская раскритиковала меры безопасности на концерте группы "Пикник"

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Димы Билана Яна Рудковская считает, что на концерте группы "Пикник" в Крокус Сити Холее были предприняты недостаточные меры для безопасности зрителей.

Фото: mosreg.ru by Пресс-служба Губернатора Московской области is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Рудковская вспомнила, что нанимала 200 охранников, когда в концертном зале Крокус Сити Холл выступал Дима Билан. Они, по словам продюсера, стояли у каждого входа. Яна заявила, что не понимает, почему охранники не помогли зрителям во время теракта.

"Зрители боролись, а где была охрана!? Где были те, чья прямая функция была охранять безопасность зрителей?" — задалась вопросом Яна в социальных сетях.

Рудковская считает, что подобные мероприятия должны проходить только под охраной профессиональных вооружённых людей.

"А не пузатые дяди сторожа за безумные деньги, которых самих охранять надо!" — выразила своё мнение продюсер.

Она отметила, что часто посещает Крокус Сити Холл с детьми.

Ранее стало известно о судьбе дочери космонавта Валерия Рюмина, о гибели которой в Крокус Сити Холле сообщили СМИ.