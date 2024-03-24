Считающая себя мальчиком 13-летняя дочь Анджелины Джоли хочет переехать к своему отцу

Дочь голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта Хайло Нувель выразила желание переехать жить в отцу, чем вызвала сильные переживания у звездной матери.
Актриса раздосадована решением 17-летней наследницы, потому что у Шайло несмотря на судебные разборки экс-супругов особенная связь с отцом. И хотя остальные дети заняли сторону матери, Шайло планирует переехать к Брэду Питту.
"Энджи знает, что Шайло взрослеет и уже может принимать собственные решения. Конечно же, Анджелина не в восторге", — цитирует Geo. Tv слова инсайдера из окружения звезды Голливуда.
В мае девушке исполнится 18 лет, что дает ей право самостоятельно распоряжаться своей жизнью. Она обещает, что будет часто навещать мать, но Анджелина расстроена также тем, что у Питта есть возлюбленная.
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