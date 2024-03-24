Певица Рианна сделала очень короткую стрижку и перекрасилась в блонд

Певица Рианна появилась с короткой стрижкой после слухов о третьей беременности

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Певица Рианна появилась на публике с короткой стрижкой. Фотографии звезды, сменившей имидж, опубликовал TMZ.

Фото: youtube.com by канал NFL is licensed under public domain

36-летнюю поп-исполнительницу заметили в Санта-Монике, когда она отправлялась на деловую встречу. Помимо того, что Рианна укоротила волосы, она перекрасила их в блонд.

Рианна состоит в отношениях с рэпером A$AP Rocky с 2020 года, до романа музыкантов связывали длительные дружеские отношения. Вместе они воспитывают двоих сыновей — малыш RZA Ательстон Майерс появился на свет в мае 2022 года, а наследник Риот Роуз Майерс — в августе 2023 года.

Недавно Рианна выступала на свадьбе у сына миллиардера, самого богатого человека Азии Мукеша Амбани. Интернет-пользователи считают, что она снова находится в положении.

Ранее Юлия и Анна Пересильд почтили память жертв теракта в "Крокусе".