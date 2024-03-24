Заплаканная Юлия Пересильд вместе с дочерью посетили место теракта. Кадры сгоревшего "Крокуса"

Юлия и Анна Пересильд посетили стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокусе"

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российские актрисы Юлия и Анна Пересильд присоединились ко всем неравнодушным и посетили стихийный мемориал, возникший на месте теракта у "Крокус Сити Холла". Пересильд-старшая со слезами на глазах пожелала сил медикам, чтобы суметь спасти тех, кто остался в живых.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Юлии Пересильд в Инстаграм is licensed under public domain

Юлия Пересильд призналась, что ей больно от того, что такое горе объединило людей.

"Склонить голову перед тем, кто потерял любимых. И поблагодарить всех тех, кто помогает сейчас — это и банки, и какие-то компании, конечно, врачи, спасатели, которые сутками ищут под завалами оставшихся и просто люди, которые делают все, что могут — доноры, волонтеры, те, кто пересылают средства в помощь пострадавшим", — поделилась кинозвезда.

У стихийного мемориала также побывали блогерши Ида Галич и Анастасия Ивлеева. Они отметили, что находиться там страшно, но так ты понимаешь, что ты не один.

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