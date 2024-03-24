"Я не хочу открываться": звезда Victoria's Secret ответила на слухи об изменах мужу

Супермодель 90-х Жизель Бюндхен отреагировала на слухи о том, что якобы изменяла своему бывшему мужу, футболисту Тому Брэди. Ее слова приводит The New York Times.
В феврале появилась информация о романе модели с тренером по джиу-джитсу Хоакимом Валенте, сообщается, что они вместе с лета прошлого года. Так, поклонники знаменитости решили, что Жизель могла изменять мужу во время брака.
"Я действительно не хочу превращать свою жизнь в таблоид. Я не хочу открываться всему этому", — заявила Бюндхен.
При этом информацию о собственной неверности она назвала "ложью".
Жизель Бюндхен была самой высокооплачиваемой моделью в мире на протяжении 12 лет и даже попала в Книгу рекордов Гиннеса. В 2015 году она завершила карьеру.
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