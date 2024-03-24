Эмин Агаларов рассказал о людях, которые совершили подвиг во время теракта в "Крокусе"

Певец Эмин Агаларов выразил благодарность сотрудникам за помощь в эвакуации

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец, бывший первый вице-президент Crocus Group, сын владельца компании Эмин Агаларов обратился в своем блоге к сотрудникам концертного зала "Крокус Сити Холл" с благодарностью за помощь в спасении людей при теракте.

Фото: youtube.com by канал Ольга Благовещенская is licensed under public domain

Он выразил свое признание за самоотверженность охранникам, сотрудникам зала и соседних организаций.

"Всем сотрудникам, которые работали в ночь трагедий, не остались в стороне от общей беды и оказывали помощь людям", — написал он.

Агаларов выделил некоторых сотрудников поименно, среди которых оказались режиссер Алексей Высоцкий, администратор Соня Мейер, руководитель отдела спецпроектов Сергей Максименко, сотрудники охраны соседних объектов Александр Поздняков и Александр Антипов, охранник "Крокус сити холла" Алексей Осанушков, работник гардероба Ислам Халилов.

В заключение музыкант, опубликовавший фотографии народных героев, отметил, что их подвиг никогда не будет забыт.

Ранее победитель "Голос. Дети" спас маму во время теракта.