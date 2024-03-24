Эмин Агаларов рассказал о людях, которые совершили подвиг во время теракта в "Крокусе"

Певец, бывший первый вице-президент Crocus Group, сын владельца компании Эмин Агаларов обратился в своем блоге к сотрудникам концертного зала "Крокус Сити Холл" с благодарностью за помощь в спасении людей при теракте.
Он выразил свое признание за самоотверженность охранникам, сотрудникам зала и соседних организаций.
"Всем сотрудникам, которые работали в ночь трагедий, не остались в стороне от общей беды и оказывали помощь людям", — написал он.
Агаларов выделил некоторых сотрудников поименно, среди которых оказались режиссер Алексей Высоцкий, администратор Соня Мейер, руководитель отдела спецпроектов Сергей Максименко, сотрудники охраны соседних объектов Александр Поздняков и Александр Антипов, охранник "Крокус сити холла" Алексей Осанушков, работник гардероба Ислам Халилов.
В заключение музыкант, опубликовавший фотографии народных героев, отметил, что их подвиг никогда не будет забыт.
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