Филипп Киркоров спешно уехал из России

Народный артист России Филипп Киркоров прилетел в Баку. О том, что его заметили в местном аэропорту, сообщает издание Olay.az.
На появившихся кадрах музыкант замечен в сопровождении четырех человек, в компании которых он покидает международный аэропорт имени Гейдара Алиева в Азербайджане. Киркоров отказался общаться с представителями прессы, которые поджидали его у выхода.
После случившегося теракта в "Крокус Сити Холле" Филипп Киркоров призвал россиян к сплочению. Он назвал концертный зал "вторым домом", в который "пришли нелюди". Также певец выразил свои соболезнования всем тем, кого коснулась ужасная трагедия.
По последней официальной информации, жертвами теракта, который случился в пятницу, 22 марта 2024 года, стали 133 человека.
Ранее лидер "Пикника" выразил соболезнования родственникам погибших при теракте.
Певец Стас Пьеха трогательно поздравил наследника с днём рождения.