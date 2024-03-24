Филипп Киркоров спешно уехал из России

Певец Филипп Киркоров был замечен в аэропорту Баку

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Народный артист России Филипп Киркоров прилетел в Баку. О том, что его заметили в местном аэропорту, сообщает издание Olay.az.

Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

На появившихся кадрах музыкант замечен в сопровождении четырех человек, в компании которых он покидает международный аэропорт имени Гейдара Алиева в Азербайджане. Киркоров отказался общаться с представителями прессы, которые поджидали его у выхода.

После случившегося теракта в "Крокус Сити Холле" Филипп Киркоров призвал россиян к сплочению. Он назвал концертный зал "вторым домом", в который "пришли нелюди". Также певец выразил свои соболезнования всем тем, кого коснулась ужасная трагедия.

По последней официальной информации, жертвами теракта, который случился в пятницу, 22 марта 2024 года, стали 133 человека.

Ранее лидер "Пикника" выразил соболезнования родственникам погибших при теракте.