"Нет никаких слов, которые могут людей воскресить, утешить": лидер рок-группы "Пикник" Эдмунд Шклярский обратился к семьям погибших и пострадавшим в теракте

Вокалист "Пикника" Шклярский обратился с соболезнованиями к семьям погибших и пострадавших в "Крокусе"

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лидер рок-гпуппы "Пикник" Эдмунд Шклярский обратился к родственникам пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" и отметил, что нет в мире слов, чтобы воскресить погибших.

Фото: youtube.com by канал Пикник is licensed under public domain

На странице коллектива в "Вконтакте" опубликован видеоролик, в котором музыкант отмечает, что произошедшая трагедия "бессмысленная".

"Понятно, что нет никаких слов, которые могут воскресить, утешить людей… Но мы приносим соболезнования родственникам. Единственное, что можно говорить о каком-то успокоении, но опять же — слов, которые могут воскресить, еще не найдено", — заявил артист.

Участники коллектива также выражали свои соболезнования семьям тех, кого не удалось спасти в случившейся трагедии.

Вечером 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске перед концертом группы "Пикник" случился теракт. Группа вооруженных людей ворвалась в зал и открыла огонь по беззащитным людям, а также прозвучало несколько взрывов и случился пожар.

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