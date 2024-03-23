Семёна Трескунова* возмутило поведение Никиты Кологривого: верхом на щуке ему не угнаться

Семён Трескунов* пристыдил Никиту Кологривого за самоуверенность

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Проживающий за рубежом актёр Семён Трескунов* посвятил Никите Кологривому обличительный пост в социальных сетях.

Фото: ВК-аккаунт Трескунова

Звезда фильма "Призрак" Трескунов считает поведение звезды сериала "Слово пацана" непозволительным. Он не смог пройти мимо "клоунских" поступков Никиты Кологривого.

Особенно Семёну не понравилось то, что Кологривый позволяет себе негативно высказываться в адрес маститых уважаемых коллег. Он считает, что Никита не вышел из роли Кащея, которую он сыграл в сериале о подростковых бандах Татарстана.

Трескунов заподозрил Кологривого в том, что он не очень умён.

"Умному актёру хватило бы такта не отменять заслуги коллег, до которых ему верхом на щуке не угнаться и которые, вот это совпадение, оказались в опале у власти и были вынуждены страну покинуть", — написал звезда сериала "Ивановы-Ивановы" в личном микроблоге.

Ранее телеведущая Эвелина Блёданс подробно проанализировала мотивы поведения Никиты Кологривого, который устроил дебош в баре Новосибирска.

*Семен Трескунов признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 15.03.2024.