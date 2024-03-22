"Наказание справедливо". Новосибирский суд оставил под арестом на неделю Никиту Кологривого

Никита Кологривый отсидит 7 суток за дебош в новосибирском ресторане

0:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Суд не удовлетворил апелляцию прокуратуры и оставил изначальное решение о семи сутках ареста для устроившего дебош в новосибирском ресторане Никиты Кологривого, сообщает РИА Новости.