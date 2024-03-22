"Наказание справедливо". Новосибирский суд оставил под арестом на неделю Никиту Кологривого

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Никита Кологривый отсидит 7 суток за дебош в новосибирском ресторане

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Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Суд не удовлетворил апелляцию прокуратуры и оставил изначальное решение о семи сутках ареста для устроившего дебош в новосибирском ресторане Никиты Кологривого, сообщает РИА Новости.

 

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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