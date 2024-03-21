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22-летний сын певца Майкла Джексона судится с собственной бабушкой

22-летний наследник Майкла Джексона судится со своей бабушкой

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Шоу-бизнес

Сын поп-короля Майкла Джексона ведёт судебные тяжбы с родной бабушкой.

22-летний наследник Майкла Джексона судится со своей бабушкой
Фото: Интстаграм Майкла Джексона

22-летний сын Майкла Джексона судится со своей бабушкой из-за наследства. Бланкет Принс II запретил собственной бабушке Кэтрин, матери артиста, тратить деньги покойного родителя.

Ранее Бланкет и Кэтрин вместе боролись в распорядителями, которые намеревались продать большую часть имущества артиста. Теперь между родственниками возник свой конфликт.

Сын артиста не желает растрачивать деньги отца, так как видит в этом обесценивание материального наследства родителя.

Ранее сообщалось, что дочь Майкла Джексона Пэрис Джексон на премии Грэмми появилась без многочисленных татуировок.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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