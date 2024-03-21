22-летний сын певца Майкла Джексона судится с собственной бабушкой

Сын поп-короля Майкла Джексона ведёт судебные тяжбы с родной бабушкой.
22-летний сын Майкла Джексона судится со своей бабушкой из-за наследства. Бланкет Принс II запретил собственной бабушке Кэтрин, матери артиста, тратить деньги покойного родителя.
Ранее Бланкет и Кэтрин вместе боролись в распорядителями, которые намеревались продать большую часть имущества артиста. Теперь между родственниками возник свой конфликт.
Сын артиста не желает растрачивать деньги отца, так как видит в этом обесценивание материального наследства родителя.
Ранее сообщалось, что дочь Майкла Джексона Пэрис Джексон на премии Грэмми появилась без многочисленных татуировок.
В Анталии немецкие туристы представляют серьёзную конкуренцию российским, и турецкие эксперты смотрят на это с оптимизмом.