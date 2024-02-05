Дочь Майкла Джексона на премии Грэмми появилась без многочисленных татуировок

Дочь Майкла Джексона Пэрис Джексон удивила гостей церемонии музыкальной премии Грэмми, так как у неё с тела исчезли десятки татуировок.
Наследница короля поп-музыки увлекается нанесением на своё тело татуировок. Всего она сделала 80 тату.
Пэрис Джексон вышла на красную дорожку церемонии "Грэмми" в открытом наряде без единой татуировки.
Журналисты предположили, что дочь Майкла Джексона скрыла тату под слоем тонального крема.
Ранее сообщалось, что в Сеть просочилось фото 21-летнего сына Майкла Джексона, который старательно избегает публичности.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.