Дочь Майкла Джексона на премии Грэмми появилась без многочисленных татуировок

Дочь Майкла Джексона появилась на ковровой дорожке премии Грэмми

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дочь Майкла Джексона Пэрис Джексон удивила гостей церемонии музыкальной премии Грэмми, так как у неё с тела исчезли десятки татуировок.

Фото: Телеграм-канал Блокнот старс

Наследница короля поп-музыки увлекается нанесением на своё тело татуировок. Всего она сделала 80 тату.

Пэрис Джексон вышла на красную дорожку церемонии "Грэмми" в открытом наряде без единой татуировки.

Журналисты предположили, что дочь Майкла Джексона скрыла тату под слоем тонального крема.

Ранее сообщалось, что в Сеть просочилось фото 21-летнего сына Майкла Джексона, который старательно избегает публичности.