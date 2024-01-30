В Сеть просочилось фото повзрослевшего сына Майкла Джексона

В Сети завирусилось фото 21-летнего сына Майкла Джексона

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Поклонники Майкла Джексона впечатлены внешним видом наследника поп-короля эстрады.

Фото: Телеграм-канал Небожена

По Интернету гуляет фото 21-летнего сына Майкла Джексона по имени Принц Майкл Джексон II.

Сын легенды ведёт непубличный образ жизни и всячески скрывается от папарацци.

Журналистам всё же удалось сфотографировать 21-летнего наследника музыканта. На фото Принц запечатлён в окружении родственников в каком-то ночном клубе.

Фанаты Джексона уверены, что парень унаследовал черты знаменитого отца (на фото крайний справа).

Ранее сообщалось, что в 2025 году на экраны выйдет новый фильм о Майкле Джексоне.