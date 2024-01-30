В Сеть просочилось фото повзрослевшего сына Майкла Джексона

Поклонники Майкла Джексона впечатлены внешним видом наследника поп-короля эстрады.
По Интернету гуляет фото 21-летнего сына Майкла Джексона по имени Принц Майкл Джексон II.
Сын легенды ведёт непубличный образ жизни и всячески скрывается от папарацци.
Журналистам всё же удалось сфотографировать 21-летнего наследника музыканта. На фото Принц запечатлён в окружении родственников в каком-то ночном клубе.
Фанаты Джексона уверены, что парень унаследовал черты знаменитого отца (на фото крайний справа).
Ранее сообщалось, что в 2025 году на экраны выйдет новый фильм о Майкле Джексоне.
Любителям кошек иногда бывает не легко, так как их пушистые домашние любимцы могут превратить любую поверхность в настоящий ковер.м