Тимати обратился к дочке Алисе в честь дня рождения девочки

Рэпер Тимати трогательно поздравил дочку Алису с днём рождения.
Тимати опубликовал серию снимков с наследницей, начиная с фото, где Алиса запечатлена ещё совсем малышкой.
"Десять лет с тобой", — подписал фотографии рэпер.
Дочку музыканту подарила модель Алёна Шишкова.
В 2019 году на свет появился сын Тимати Ратмир от модели Анастасии Решетовой.
Ранее мама Тимати Симона Юнусова показала, как поёт девочка. Алиса покорила сердца подписчиков своим вокальным дарованием.
Подлодка получила такое забавное название в честь цирковой лошадки из советского мультика, которая была собрана из соединенных между собой шариков.