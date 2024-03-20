Тимати обратился к дочке Алисе в честь дня рождения девочки

Тимати поздравил дочку Алису с 10-летием

0:34 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рэпер Тимати трогательно поздравил дочку Алису с днём рождения.

Фото: Инстаграм рэпера Тимати

Тимати опубликовал серию снимков с наследницей, начиная с фото, где Алиса запечатлена ещё совсем малышкой.

"Десять лет с тобой", — подписал фотографии рэпер.

Дочку музыканту подарила модель Алёна Шишкова.

В 2019 году на свет появился сын Тимати Ратмир от модели Анастасии Решетовой.

Ранее мама Тимати Симона Юнусова показала, как поёт девочка. Алиса покорила сердца подписчиков своим вокальным дарованием.