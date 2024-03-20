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Тимати обратился к дочке Алисе в честь дня рождения девочки

Тимати поздравил дочку Алису с 10-летием

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Шоу-бизнес

Рэпер Тимати трогательно поздравил дочку Алису с днём рождения.

Тимати поздравил дочку Алису с 10-летием
Фото: Инстаграм рэпера Тимати

Тимати опубликовал серию снимков с наследницей, начиная с фото, где Алиса запечатлена ещё совсем малышкой.

"Десять лет с тобой", — подписал фотографии рэпер.

Дочку музыканту подарила модель Алёна Шишкова.

В 2019 году на свет появился сын Тимати Ратмир от модели Анастасии Решетовой.

Ранее мама Тимати Симона Юнусова показала, как поёт девочка. Алиса покорила сердца подписчиков своим вокальным дарованием.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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