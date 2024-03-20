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Юлия Высоцкая потеряла 8 миллионов на доставке еды

Компания Высоцкой по доставке еды потеряла свыше 8 млн за три года

Шоу-бизнес

Кулинарный стартап ООО "СиДжей" актрисы и телеведущей Юлии Высоцкой потерял свыше восьми миллионов рублей за три года. Об этом пишет Shot.

Компания Высоцкой по доставке еды потеряла свыше 8 млн за три года
Фото: youtube.com by канал Скажи Гордеевой is licensed under public domain

Юлия Высоцкая основала свой бизнес в 2021 году, который предполагал "умную доставку продуктов". Таким образом компания помогала оформить доставку с учетом предпочтений и имеющихся в наличии продуктов.

За первый год фирма ушла в минус на 50 тысяч рублей, во второй год — на 3,76 миллиона рублей, а в третий год компания потеряла 4,66 миллиона рублей. Таким образом, убыток составил 8,42 миллиона рублей.

В январе стало известно, что актриса Юлия Высоцкая ликвидирует компанию "Кулинарная студию", так как бизнес ушел в многомиллионный убыток за последние несколько лет. При этом представители кинозвезды опровергли слухи и заявили, что компания продолжает развиваться.

Ранее супруги Стриженовы появились на премьере с младшей дочерью.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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