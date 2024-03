Юлия Высоцкая потеряла 8 миллионов на доставке еды

Кулинарный стартап ООО "СиДжей" актрисы и телеведущей Юлии Высоцкой потерял свыше восьми миллионов рублей за три года. Об этом пишет Shot.

