Стриженовы вышли в свет с младшей дочерью Сашей

Телеведущая Екатерина Стриженова и ее муж, актер Александр Стриженов появились на премьерном показе фильма "Летучий корабль" в компании с младшей дочерью Александрой.
Девушка, которая прошлым летом вышла замуж за возлюбленного Антона Чурекова, изменила внешность — так, она решила стать блондинкой. При этом ее звездный отец с удовольствием фотографировался с ней, нежно обнимая.
У звездных супругов две дочери — старшая наследница Анастасия уже долгое время проживает в США вместе с мужем и тремя детьми. В конце прошлого лета дочь Стриженовы родила двойню — Григория и Александра. Также у нее есть сын Петр, названный в честь отца, финансиста Петра Грищенко.
Премьера "Летучего корабля" прошла в кинотеатре "Октябрь" в Москве, где собрались многие звезды российского шоу-бизнеса.
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