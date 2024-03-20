Стриженовы вышли в свет с младшей дочерью Сашей

Супруги Стриженовы пришли на премьеру с младшей дочерью Александрой

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Екатерина Стриженова и ее муж, актер Александр Стриженов появились на премьерном показе фильма "Летучий корабль" в компании с младшей дочерью Александрой.

Фото: youtube.com by канал Психолог-практик Alla Zanimonets is licensed under public domain

Девушка, которая прошлым летом вышла замуж за возлюбленного Антона Чурекова, изменила внешность — так, она решила стать блондинкой. При этом ее звездный отец с удовольствием фотографировался с ней, нежно обнимая.

У звездных супругов две дочери — старшая наследница Анастасия уже долгое время проживает в США вместе с мужем и тремя детьми. В конце прошлого лета дочь Стриженовы родила двойню — Григория и Александра. Также у нее есть сын Петр, названный в честь отца, финансиста Петра Грищенко.

Премьера "Летучего корабля" прошла в кинотеатре "Октябрь" в Москве, где собрались многие звезды российского шоу-бизнеса.

Ранее певец Александр Маршал призвал прекратить писать новости об уехавших артистах.