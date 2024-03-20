Александр Маршал призвал придать забвению личность Кристины Орбакайте

Певец Александр Маршал призвал прекратить писать новости об Орбакайте

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Заслуженный артист России, рок-музыкант Александр Маршал отказался комментировать гастрольный тур певицы Кристины Орбакайте в США и призвал прекратить писать информацию о сбежавших звездах.

Фото: youtube.com by канал ЭМПАТИЯ МАНУЧИ is licensed under public domain

В беседе с "АиФ" артист эмоционально заявил, что ему все равно, где и в каких залах собираются выступать уехавшие коллеги.

"Сколько можно писать о тех, кто не стоит такого внимания? Уехали — и фиг с ними!" — возмутился музыкант.

При этом он порекомендовал журналистам побольше и почаще писать о тех, кто выступает на передовой. Сам Маршал в ближайшее время собирается с концертом посетить участников СВО.

19 марта появилась информация, что Кристина Орбакайте готовится к гастрольному туру по США и Канаде.

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