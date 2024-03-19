Блогер Лерчек решила развестись с мужем после закрытия уголовного дела

Блогер Валерия Чекалина, известная как блогер Лерчек, признала крах своих семейных отношений. Звезда Интернета подала на развод.
Брак Чекалиных не выдержал многочисленных испытаний, которые паре пришлось пройти.
Лерчек сообщила, что разводится с супругом Артёмом Чекалиным. Решение было принято спустя месяц после благополучного завершения уголовного дела по неуплате налогов.
Ранее Валерия признавала трудности в отношениях с мужем, однако заверяла, что пытается спасти брак. Пара воспитывает трёх детей.
Ранее Чекалина жаловалась на семейный кризис.
Порой актеры настолько правдоподобно изображают любовь и страсть, что зрители готовы их даже поженить. Или по крайней мере приписать им роман