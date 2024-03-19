Блогер Лерчек решила развестись с мужем после закрытия уголовного дела

Блогер Лерчек сообщила о разводе с мужем

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Валерия Чекалина, известная как блогер Лерчек, признала крах своих семейных отношений. Звезда Интернета подала на развод.

Фото: ВК-аккаунт блогера Лерчек

Брак Чекалиных не выдержал многочисленных испытаний, которые паре пришлось пройти.

Лерчек сообщила, что разводится с супругом Артёмом Чекалиным. Решение было принято спустя месяц после благополучного завершения уголовного дела по неуплате налогов.

Ранее Валерия признавала трудности в отношениях с мужем, однако заверяла, что пытается спасти брак. Пара воспитывает трёх детей.

Ранее Чекалина жаловалась на семейный кризис.