Блогер Лерчек намекнула на возможное расставание с мужем из-за проблем: когда тебе грозит тюрьма

Валерия Чекалина, известная как блогер Лерчек, объяснила, что её отношения с мужем претерпевают нелучшие времена.
Лерчек ответила на вопрос подписчика в Инстаграме*, который поинтересовался, правда ли она находится в ссоре со своим мужем Артёмом.
Блогер призналась, что сейчас в их семье сложный период.
"Когда тебе грозит тюрьма, уголовные дела, долги, нет работы, того, что всегда сплочало", — объяснила звезда Интернета.
Весной прошлого года Лерчек и её супруг стали фигурантами судебных разбирательств, связанных с неуплатой налогов на сумму 311 млн рублей. В итоге они выплатили 504 млн рублей долгов.
Ранее Валерия Чекалина заявила, что раскаилась и впредь пообещала платить все налоги.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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