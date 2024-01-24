Блогер Лерчек о причинах неуплаты налогов: "Ну что сказать, глупыми были"

Блогер Лерчек заверила, что раскаилась и впредь будет платить все налоги

0:31 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Валерия Чекалина объяснила, почему уклонялась от уплаты налогов.

Фото: ВК-аккаунт Чекалиной

Блогер Чекалина, известная на просторах Сети как Лерчик, ответила на вопрос подписчика о неуплате налогов.

"Ну что сказать, глупыми были, не тех людей слушали, но все ошибки признали и раскаялись. В будущем такого больше не повторится", — написала блогер в социальных сетях.

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