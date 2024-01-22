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42-летнюю блогершу Елену Блиновскую арестовали прямо в зале суда

Елену Блиновскую арестовали прямо в зале суда из-за многократных нарушений условий домашнего ареста

1:05
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Создательницу "Марафона желаний" Елену Блиновскую направили в СИЗО на три месяца из-за многократных нарушений условий домашнего ареста. Ей грозит до 16 лет лишения свободы после предъявления нового обвинения по статье о неправомерном обороте средств платежей, сообщает Shot. Муж Елены доставил ей сумку с тёплыми вещами прямо во время судебного заседания.

Елену Блиновскую арестовали прямо в зале суда из-за многократных нарушений условий домашнего ареста
Фото: bangkokbook.ru

Суд Замоскворецкого района в Москве сегодня принял решение о содержании Блиновской под стражей по крайней мере до 26 апреля. В числе нарушений условий ареста выделяется её присутствие на новогодней вечеринке 23 декабря и общение с свидетельницей по одному из уголовных дел — Викторией Асмоловой.

Сейчас ведётся расследование по трем уголовным статьям в отношении блогерши: "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере" (свыше 918 млн), "Отмывание денег в особо крупном размере" (43 млн), "Неправомерный оборот средств платежей".

ЕЛЕНА БЛИНОВСКАЯ: о том, как устроен бизнес, реальных заработках и восторге от себя
Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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