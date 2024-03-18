Прилучный устроил для дочери отдельную от Муцениеце вечеринку в честь дня рождения девочки

Актёр Павел Прилучный выждал две недели, чтобы организовать для дочери повторный день рождения без присутствия Агаты Муцениеце.
Восьмилетняя дочь Павла Прилучного Мия отметила свой день рождения 3-го марта. На праздник, который устроила дочке Агата Муцениеце, Прилучный не пришёл.
Через две недели актёр порадовал наследницу новым праздником. Прилучный подарил девочке детский квадроцикл.
Ранее разразился публичный скандал между Агатой Муцениеце и Зепюр Брутян. Актриса обвинила бывшего мужа в том, что он не разрешает детям забирать подарки, которые он им вручил.
Актер ушел из жизни из-за проблем с сердцем.