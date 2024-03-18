Вдова Грачевского обратилась к покойному мужу в честь 75-летия создателя "Ералаша"

Сегодня легендарному создателю "Ералаша" Борису Грачевскому могло бы исполниться 75 лет. Вдова основателя киножурнала опубликовала пост в память о покойном муже.
Вдова Грачевского Екатерина Белоцерковская опубликовала совместный снимок с покойным супругом. Она поздравила Бориса Юрьевича с 75-летним юбилеем.
"Тебе сегодня 75! Какая цифра… Сколько было планов… Спасибо тебе за любовь, за сына, за счастье! Я буду любить вечно, как лебедь хранить наши чувства. Ты мой навсегда", — написала Екатерина в своём Инстаграм* под фотографией с мужем.
Ранее вдова Грачевского рассказала, как провела с трёхлетним сыном Филиппом от Бориса Грачевского праздничные дни.
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