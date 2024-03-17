Новый трек Дмитрия "Пухляша" Красилова выпустят посмертно

Мама Дмитрия Красилова рассказала о выходе песни сына посмертно

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Мать танцора Дмитрия Красилова, известного как Пухляш, сообщила в своем блоге, что уже в скором времени выйдет песня артиста, которую он хотел выпустить при жизни;

Фото: youtube.com by канал Дмитрий KRASILOVE is licensed under public domain

Женщина обратилась к подписчикам за поддержкой и поделилась отрывком трека.

"Дима очень хотел ее выпустить. И вот у нас получилось", — написала родительница в соцсетях.

Точная дата выхода композиции пока не сообщается.

Дмитрий Красилов скончался 18 декабря 2023 года в своей квартире в Москве. 29-летний танцор умер в результате сердечной недостаточности. Известно, что он страдал от лишнего веса и работал сверх нормы.

Ранее Анастасия Костенко ответила на критику слишком "взрослых" образом маленьких дочек.