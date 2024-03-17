Новый трек Дмитрия "Пухляша" Красилова выпустят посмертно

Мать танцора Дмитрия Красилова, известного как Пухляш, сообщила в своем блоге, что уже в скором времени выйдет песня артиста, которую он хотел выпустить при жизни;
Женщина обратилась к подписчикам за поддержкой и поделилась отрывком трека.
"Дима очень хотел ее выпустить. И вот у нас получилось", — написала родительница в соцсетях.
Точная дата выхода композиции пока не сообщается.
Дмитрий Красилов скончался 18 декабря 2023 года в своей квартире в Москве. 29-летний танцор умер в результате сердечной недостаточности. Известно, что он страдал от лишнего веса и работал сверх нормы.
Ранее Анастасия Костенко ответила на критику слишком "взрослых" образом маленьких дочек.
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