"Дышащее существо": жена Дмитрия Тарасова вышла из себя из-за критики ее детей

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Костенко ответила хейтерам из-за слишком "взрослых" образом маленьких дочек

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогерша и модель Анастасия Костенко объяснила хейтерам, почему у ее дочек был такой "взрослый" макияж на соревнованиях по гимнастике. По ее словам, родители не несут за это отвественности.

Фото: youtube.com by канал Семья Тарасовых is licensed under public domain

Подписчики звезды назвали выбранные наряды безвкусными, а макияж и прически не соответствующими возрасту девочек. Костенко пояснила, что таковы правила соревнований.

"Многие думают, что макияж и прически — прерогатива родителей, и не понимают, что существует "сценический макияж", который является обязательным и тоже оценивается", — пояснила она.

К тому Костенко рассказала, что ее и саму с четырех лет красили, не спрашивая, однако у нее не возникло проблем с кожей.

В итоге обе девочки стали победительницами на соревнованиях, а Милана получила дополнительный приз за прическу и макияж.

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