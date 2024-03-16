Ляйсан Утяшева поделилась редкими кадрами с мужем, который держит младенца на руках

Российская гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева вспомнила, как проходили роды ее дочери Софии и поделилась некоторыми снимками в своем блоге.
На размещенных снимках ее супруг, комик Павел Воля держит на руках новорожденную дочь Софию, а рядом с ним сидит двухлетний сын Роберт. Роды девочки проходили в США.
В день рождения своего супруга она отметила, что он стал для нее самым лучшим другом, а запечатленный момент на фото — самым трогательным. Также Утяшева выразила надежду, что сможет стать многодетной матерью.
Утяшева и Воля поженились в 2012 году, а в 2013 году у них появился сын Роберт. В 2015 году супруги стали родителями во второй раз.
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