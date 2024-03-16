Лолита впервые после "голой" вечеринки прокомментировала скандал

Российская певица Лолита Милявская в интервью шоу "Повесточка" на YouTube рассказала, зачем ползала на "голой" вечеринке.
Она отметила, что впервые была в клубе "Мутабор" и изначально мероприятие показалось ей очень скучным. Отправиться на вечеринку ей посоветовал ее близкий друг, который понадеялся, что там она сможет познакомиться с молодыми музыкантами.
При этом присутствовавшие на вечеринки девушки решили вдруг пройтись как модели, а Лолита с иронией отметила, что в свои 60 лет "может лишь ползти за ними".
"Я им сказала: "Мне в 60 лет тягаться? Я за молодежью могу только ползти". И поползла. Конечно, этот кусок нарезанный выглядел нелепо", — объясняет певица.
Ранее стало известно, что Роберт Дауни-младший спит с кинопремией "Оскар".
Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.