Лолита впервые после "голой" вечеринки прокомментировала скандал

Лолита объяснила свое поведение на "голой" вечеринке самоиронией

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская певица Лолита Милявская в интервью шоу "Повесточка" на YouTube рассказала, зачем ползала на "голой" вечеринке.

Фото: youtube.com by канал Gazgolder is licensed under public domain

Она отметила, что впервые была в клубе "Мутабор" и изначально мероприятие показалось ей очень скучным. Отправиться на вечеринку ей посоветовал ее близкий друг, который понадеялся, что там она сможет познакомиться с молодыми музыкантами.

При этом присутствовавшие на вечеринки девушки решили вдруг пройтись как модели, а Лолита с иронией отметила, что в свои 60 лет "может лишь ползти за ними".

"Я им сказала: "Мне в 60 лет тягаться? Я за молодежью могу только ползти". И поползла. Конечно, этот кусок нарезанный выглядел нелепо", — объясняет певица.

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