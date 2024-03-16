Роберт Дауни-младший после получения премии "Оскар" нашел необычное применение для статуэтки

Голливудский актер Роберт Дауни-младший, награжденный статуэткой кинопремии "Оскар" впервые за свою карьеру, не расстается с призом ни на минуту. Об этом пишет "Чемпионат".
58-летний артист получил награду в номинации "Лучший актер второго плана" за роль в фильме "Оппенгеймер". По его словам, он испытывает огромное счастье из-за своего профессионального достижения.
Фанатам он продемонстрировал фото, как утром пьет кофе, а во второй руке держит "Оскар". Судя по всему, голливудская знаменитость действительно не расстается с премией.
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