Роберт Дауни-младший после получения премии "Оскар" нашел необычное применение для статуэтки

Актер Роберт Дауни-младший предпочитает спать в кровати со статуэткой "Оскара"

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Голливудский актер Роберт Дауни-младший, награжденный статуэткой кинопремии "Оскар" впервые за свою карьеру, не расстается с призом ни на минуту. Об этом пишет "Чемпионат".

Фото: youtube.com by ABC News is licensed under public domain

58-летний артист получил награду в номинации "Лучший актер второго плана" за роль в фильме "Оппенгеймер". По его словам, он испытывает огромное счастье из-за своего профессионального достижения.

Фанатам он продемонстрировал фото, как утром пьет кофе, а во второй руке держит "Оскар". Судя по всему, голливудская знаменитость действительно не расстается с премией.

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