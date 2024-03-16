Роксана Бабаян рассказала о последней встрече с Ширвиндтом

Роксана Бабаян и Александр Ширвиндт не общались несколько лет

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Вдова советского актера Михаила Державина Роксана Бабаян в беседе с "АиФ" призналась, что в последние годы, после смерти мужа, почти не общалась с актером Александром Ширвиндтом.

Фото: youtube.com by канал ещенепознер is licensed under public domain

Женщина пояснила, что Ширвиндт близком дружил именно с Державиным, но не с ней, поэтому после смерти лучшего друга артист перестал часто звонить.

"Последний раз я разговаривала с Шурой по телефону несколько лет назад. Мне кажется, ему было сложно говорить. Он болел… Почему так давно? Он дружил с моим мужем, а не со мной", — пояснила Бабаян.

Также она считает, что с приходом определенного возраста люди общаются меньше, даже несмотря на бурную молодость.

"О чем им говорить? Как ты себя чувствуешь? Как я себя чувствую… Мне кажется, такие разговоры совершенно необязательны. Но даже, если мы не созванивались, мы все равно продолжали друг к другу тепло относиться", — заявила вдова Державина.

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