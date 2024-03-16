Маковецкий не стал переживать из-за украденных у него 195 тысяч рублей

Маковецкий предложил не делать из пропажи у него 195 тысяч рублей "трагедию вселенского масштаба"

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Народный артист России Сергей Маковецкий с юмором отреагировал на вопрос журналистов РИА Новости про пропажу у него 195 тысяч рублей.

Фото: youtube.com by канал НТС is licensed under public domain

Он задался вопросом об отсутствии в мире других, более важных тем.

"У нас настолько все кучеряво, что нашли тему вселенского масштаба? Я вам завидую", — посмеялся актер в ответ на вопрос журналиста.

Сергей Маковецкий обратился в полицию Центрального района Санкт-Петербурга и сообщил, что во время пребывания в отеле обнаружил пропажу 200 тысяч рублей. При этом Маковецкий не стал подавать заявление, так как "не смог сообщить обстоятельств пропажи финансовых средств".

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