Маковецкий не стал переживать из-за украденных у него 195 тысяч рублей

Народный артист России Сергей Маковецкий с юмором отреагировал на вопрос журналистов РИА Новости про пропажу у него 195 тысяч рублей.
Он задался вопросом об отсутствии в мире других, более важных тем.
"У нас настолько все кучеряво, что нашли тему вселенского масштаба? Я вам завидую", — посмеялся актер в ответ на вопрос журналиста.
Сергей Маковецкий обратился в полицию Центрального района Санкт-Петербурга и сообщил, что во время пребывания в отеле обнаружил пропажу 200 тысяч рублей. При этом Маковецкий не стал подавать заявление, так как "не смог сообщить обстоятельств пропажи финансовых средств".
Ранее бывший участник "Дома-2" Степан Меньщиков высказался об успехе Ольги Бузовой.
Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.