Егор Крид не сумел сдержать слёз на своём концерте во время исполнения песни "Берегу"

Певец Его Крид расплакался на сцене во время исполнения песни, повящённой умершей родственнице.
Кгор Крид не сумел сдержать эмоций, исполняя песню "Берегу". Композицию певец посвятил своей двоюродной бабушке, которая умерла 2 недели назад.
Артист поделился со зрителями своими воспомниниями о любимой родственнице. Исполнение песни далось артисту с трудом, так как его душили слёзы во время пения.
Чтобы поддержать Крида, поклонники стали петь песню вместе с ним.
Изначально песня была посвящена певице Нюше, с которой у Крида были долгие отношения.
Ранее сообщалось, что Егор Крид обвинил в мошенничестве организатора его выступления в Архангельске.
Удобрение этим средством укрепит рассаду.