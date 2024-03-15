Егор Крид не сумел сдержать слёз на своём концерте во время исполнения песни "Берегу"

Егор Крид дал волю слезам на концерте во время песни "Берегу"

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Певец Его Крид расплакался на сцене во время исполнения песни, повящённой умершей родственнице.

Фото: ВК-аккаунт Егора Крида

Кгор Крид не сумел сдержать эмоций, исполняя песню "Берегу". Композицию певец посвятил своей двоюродной бабушке, которая умерла 2 недели назад.

Артист поделился со зрителями своими воспомниниями о любимой родственнице. Исполнение песни далось артисту с трудом, так как его душили слёзы во время пения.

Чтобы поддержать Крида, поклонники стали петь песню вместе с ним.

Изначально песня была посвящена певице Нюше, с которой у Крида были долгие отношения.

Ранее сообщалось, что Егор Крид обвинил в мошенничестве организатора его выступления в Архангельске.