Егор Крид судится с организатором его концерта в Архангельске по делу о мошенничестве

Певец Егор Крид уверен, что организатор его концерта смошенничал.
Как сообщает Telegram-канал "Блокнот Старс", Егор Крид весной прошлого года дал концерт в Архангельске, доверившись организаторам в лице компании "Твой концерт".
Артист сумел осудить у гендиректора компании 12 млн рублей. Он доказал, что организатор нарушил условия договора.
Конфликт артиста с организатором концерта продолжается. Крид считает, что гендиректор компании присвоил себе все деньги с концерта, а ему показал поддельные документы о перечислении средств.
Ранее Егор Крид потребовал от Екатерины Мизулиной миллион рублей.
Этот забытый вид пиона станет восхитительным украшением сада.