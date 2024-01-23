Егор Крид судится с организатором его концерта в Архангельске по делу о мошенничестве

Егор Крид обвинил в мошенничестве организатора его выступления в Архангельске

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Певец Егор Крид уверен, что организатор его концерта смошенничал.

Фото: ВК-аккаунт Егора Крида

Как сообщает Telegram-канал "Блокнот Старс", Егор Крид весной прошлого года дал концерт в Архангельске, доверившись организаторам в лице компании "Твой концерт".

Артист сумел осудить у гендиректора компании 12 млн рублей. Он доказал, что организатор нарушил условия договора.

Конфликт артиста с организатором концерта продолжается. Крид считает, что гендиректор компании присвоил себе все деньги с концерта, а ему показал поддельные документы о перечислении средств.

Ранее Егор Крид потребовал от Екатерины Мизулиной миллион рублей.