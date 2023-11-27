Крид потребовал от Мизулиной миллион

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Певец Егор Крид потребовал взыскать с директора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной миллион рублей, передаёт Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на представительницу Замоскворецкого районного суда.

Фото: РИА Новости by Екатерина Чеснокова

Егор Булаткин (настоящее имя музыканта) намерен при помощи Фемиды добиться признания, что общественница нещадно оклеветала его.

Весной Мизулина, выступая на XII Международном форуме безопасного интернета, назвала Крида "главным скамером страны". Он с этим определением ожидаемо не согласен, в связи с чем обратился с иском в суд.

"Иск о признании распространённых сведений не соответствующими действительности, оскорбительными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию, а также о взыскании морального вреда в размере одного миллиона рублей", — пояснила Кристина Протопопова, пресс-секретарь инстанции.