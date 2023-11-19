Егор Крид подал в суд на Екатерину Мизулину из-за оскорбления его достоинства

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный артист и блогер Егор Крид подал иск против члена Общественной палаты и руководителя Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.

Фото: Wikipedia by Виталий Багров is licensed under CC BY-SA 4.0

Весной дочь сенатора Елены Мизулиной высказала нелестные слова в адрес певца, что привело к тому, что он решил обратиться за защитой своей чести в суд.

Как сообщает газета "Московский комсомолец", иск от Егора Крида о защите чести и достоинства поступил в Замоскворецкий суд столицы. Иск касается не только самой Мизулиной, но и организации "Лига безопасного интернета", которую она председательствует.

На данный момент дело не принято к рассмотрению, и размер компенсации не уточняется. Возможно, причиной подачи иска стало публичное заявление Мизулиной в апреле текущего года, посвященное блокировке аккаунтов некоторых известных стримеров на платформе Twitch. Крид также попал в число заблокированных, и его назвали "главным скамером страны". Это высказывание, переведенное с английского как "мошенник", вероятно, оскорбило певца.

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