Известный артист и блогер Егор Крид подал иск против члена Общественной палаты и руководителя Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.
Весной дочь сенатора Елены Мизулиной высказала нелестные слова в адрес певца, что привело к тому, что он решил обратиться за защитой своей чести в суд.
Как сообщает газета "Московский комсомолец", иск от Егора Крида о защите чести и достоинства поступил в Замоскворецкий суд столицы. Иск касается не только самой Мизулиной, но и организации "Лига безопасного интернета", которую она председательствует.
На данный момент дело не принято к рассмотрению, и размер компенсации не уточняется. Возможно, причиной подачи иска стало публичное заявление Мизулиной в апреле текущего года, посвященное блокировке аккаунтов некоторых известных стримеров на платформе Twitch. Крид также попал в число заблокированных, и его назвали "главным скамером страны". Это высказывание, переведенное с английского как "мошенник", вероятно, оскорбило певца.
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