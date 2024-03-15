Продюсер Максим Фадеев нелестно высказался о Полине Гагариной: "Не мой человек"

Продюсер Максим Фадеев заявил, что победа в "Фабрике звёзд-2" должна была достаться не Полине Гагариной.
Максим Фадеев погрузился в воспоминания 19-летней давности, касающиеся событий "Фабрики звёзд-2".
Продюсер ответил на вопросы подписчиков. Он заявил, что самым сложным, по его мнению, участником "ФЗ-2" была Полина Гагарина, с которой он не стал продолжать сотрудничество после окончания шоу.
"Я сразу понял, что это — не мой человек. Я не знал что с ней делать. Поэтому, наверное, и разошлись", — объяснил Фадеев.
Он отметил, что он бы отдал победу певице Елене Терллевой.
Ранее Полина Гагарина пренебрежительно высказалась о "Новой Фабрике звёзд".
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