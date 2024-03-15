Продюсер Максим Фадеев нелестно высказался о Полине Гагариной: "Не мой человек"

Максим Фадеев пренебрежительно высказался о Полине Гагариной

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Максим Фадеев заявил, что победа в "Фабрике звёзд-2" должна была достаться не Полине Гагариной.

Фото: ВК-аккаунт Полины Гагариной

Максим Фадеев погрузился в воспоминания 19-летней давности, касающиеся событий "Фабрики звёзд-2".

Продюсер ответил на вопросы подписчиков. Он заявил, что самым сложным, по его мнению, участником "ФЗ-2" была Полина Гагарина, с которой он не стал продолжать сотрудничество после окончания шоу.

"Я сразу понял, что это — не мой человек. Я не знал что с ней делать. Поэтому, наверное, и разошлись", — объяснил Фадеев.

Он отметил, что он бы отдал победу певице Елене Терллевой.

Ранее Полина Гагарина пренебрежительно высказалась о "Новой Фабрике звёзд".