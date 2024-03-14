Гагарина пренебрежительно высказалась о "Новой Фабрике звезд": ничего не смотрю и участвовать не буду

Полина Гагарина высказалась о "Новой Фабрике звёзд": не буду участвовать

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Полина Гагарина прокомментировала проект ТНТ "Новая Фабрика звёзд".

Фото: ВК-аккаунт Полины Гагариной

Финалистка "Фабрики звёзд-2" Полина Гагарина полностью поглощена своим наставничеством в шоу "Голос", поэтому, по её собственному признанию, не следит за другими ТВ-шоу.

Поддержали новых фабрикантов такие маститые звёзды, как Ани Лорак, Игорь Николаев, Валерия, Катя Лель и многие другие.

Полина Гагарина призналась, что слышала о "Новой Фабрике звёзд", однако проект её не заинтересовал.