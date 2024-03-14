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Гагарина пренебрежительно высказалась о "Новой Фабрике звезд": ничего не смотрю и участвовать не буду

Полина Гагарина высказалась о "Новой Фабрике звёзд": не буду участвовать

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Шоу-бизнес

Полина Гагарина прокомментировала проект ТНТ "Новая Фабрика звёзд".

Полина Гагарина высказалась о "Новой Фабрике звёзд": не буду участвовать
Фото: ВК-аккаунт Полины Гагариной

Финалистка "Фабрики звёзд-2" Полина Гагарина полностью поглощена своим наставничеством в шоу "Голос", поэтому, по её собственному признанию, не следит за другими ТВ-шоу.

Поддержали новых фабрикантов такие маститые звёзды, как Ани Лорак, Игорь Николаев, Валерия, Катя Лель и многие другие.

Полина Гагарина призналась, что слышала о "Новой Фабрике звёзд", однако проект её не заинтересовал.

"Меня не интересует ничего, кроме моих любимых детей и моего любимого дела — оно сейчас вся моя жизнь. И подведено оно к одному дню — 29 июня. Я ничего не смотрю и участвовать не буду", — цитирует слова певицы "СтарХит".

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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