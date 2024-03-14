Гагарина пренебрежительно высказалась о "Новой Фабрике звезд": ничего не смотрю и участвовать не буду

Полина Гагарина прокомментировала проект ТНТ "Новая Фабрика звёзд".
Финалистка "Фабрики звёзд-2" Полина Гагарина полностью поглощена своим наставничеством в шоу "Голос", поэтому, по её собственному признанию, не следит за другими ТВ-шоу.
Поддержали новых фабрикантов такие маститые звёзды, как Ани Лорак, Игорь Николаев, Валерия, Катя Лель и многие другие.
Полина Гагарина призналась, что слышала о "Новой Фабрике звёзд", однако проект её не заинтересовал.
"Меня не интересует ничего, кроме моих любимых детей и моего любимого дела — оно сейчас вся моя жизнь. И подведено оно к одному дню — 29 июня. Я ничего не смотрю и участвовать не буду", — цитирует слова певицы "СтарХит".
У родительницы и дочери большая разница в возрасте.