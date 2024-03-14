Жена Павла Прилучного Зепюр Брутян заявила о желании родить второго ребёнка

Зепюр Брутян рассказала о желании родить дочку

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Зепюр Брютян опубликовала видео с мужем Павлом Прилучным и 10-месячным сыном Михаилом.

Фото: ВК-аккаунт Павла Прилучного

Брутян поедлилася в социальных сетях трогательным видео. На нём актёр Павел Прилучный ведёт серьёзный "мужской" разговор с маленьким наследником.

Семейная идиллия навела женщину на мечты о дочке.

"Мужские разговоры нельзя подслушивать. Надо себе подружку родить", — написала Брутян под видео.

Ранее между бывшей женой Прилучного Агатой Муцениеце и Зепюр Брутян разразился публичный спор. Поводом для конфликта стали подарки актёра детям, которые Прилучный якобы не разрешал забирать домой к бывшей жене.