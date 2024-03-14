Жена Павла Прилучного Зепюр Брутян заявила о желании родить второго ребёнка

Зепюр Брютян опубликовала видео с мужем Павлом Прилучным и 10-месячным сыном Михаилом.
Брутян поедлилася в социальных сетях трогательным видео. На нём актёр Павел Прилучный ведёт серьёзный "мужской" разговор с маленьким наследником.
Семейная идиллия навела женщину на мечты о дочке.
"Мужские разговоры нельзя подслушивать. Надо себе подружку родить", — написала Брутян под видео.
Ранее между бывшей женой Прилучного Агатой Муцениеце и Зепюр Брутян разразился публичный спор. Поводом для конфликта стали подарки актёра детям, которые Прилучный якобы не разрешал забирать домой к бывшей жене.
У родительницы и дочери большая разница в возрасте.