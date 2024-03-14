Тайна звезды: обнаружен внебрачный сын Нагиева, который живет скрытой жизнью

У Дмитрия Нагиева нашелся внебрачный сын

0:33 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Недавно ушлые репортеры раскрыли еще одну загадку в личной жизни актера Дмитрия Нагиева — обнаружен еще один сын, Марк, от предполагаемого романа с радиоведущей Наталией много лет назад.

Фото: инстаграм аккаунт Дмитрия Нагиева by Дмитрий Нагиев

Хотя Нагиев ранее не комментировал эти слухи, в декабре 2021 года он неожиданно поздравил Марка с днем рождения в прямом эфире. Сейчас Марку 15 лет, он живет в Санкт-Петербурге, учится в школе, увлекается рисованием и коллекционирует фигурки героев известных фильмов.