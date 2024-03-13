Первая жена Валерия Меладзе показала трёх красавиц дочерей

Первая жена Валерия Меладзе вышла в свет с тремя дочерьми

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Первая супруга Валерия Меладзе Ирина Малухина сфотографировалась с тремя дочерьми от певца.

Фото: Инстаграм Ирины Малцхиной

В Инстаграм* Малухиной появилось фото, на котором она запечатлена со своими тремя дочерьми от Валерия Меладзе: страшей Ингой, средней Софией и младшей Ариной.

От Ирины Валерий Меладзе в 2011 году ушёл к участнице группы "Виа Гра" Альбине Джанабаевой после 25 лет брака. Ирина не догадывылась, что певица родила сына Константина от её мужа. На момент расставания мальчику было уже 7 лет.

Ранее сообщалось, что актриса Деми Мур показала трёх дочерей от Брюса Уиллиса.

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