Леру Кудрявцеву шокировало издевательство над пожилой женщиной в Перми: "Что за фашистка там?"

Телеведущая Лера Кудрявцева обратилась к жителям города Пермь, где было снято на видео издевательство над пожилой женщиной.
Кудрявцева опубликовала видео, на котором предположительно в одном из салонов Перми женщина преклонного возраста подметает в парикмахерской под яростные крики некой женщины, которая нецензурно её подгоняет.
Ведущую шоу "Звёзды сошлись" шокировали данные кадры.
"Говорят, это Пермь, салон красоты. Издевательство над пожилой женщиной. У меня волосы на голове дыбом. Есть кто из Перми? Что за салон, что за фашистка там? Это даже смотреть больно", — написала звезда ТВ в своём Telegram-канале.
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