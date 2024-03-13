Леру Кудрявцеву шокировало издевательство над пожилой женщиной в Перми: "Что за фашистка там?"

Леру Кудрявцеву возмутило издевательство над пожилой женщиной в Перми: волосы на голове дыбом

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева обратилась к жителям города Пермь, где было снято на видео издевательство над пожилой женщиной.

Фото: Инстаграм Леры Кудрявцевой

Кудрявцева опубликовала видео, на котором предположительно в одном из салонов Перми женщина преклонного возраста подметает в парикмахерской под яростные крики некой женщины, которая нецензурно её подгоняет.

Ведущую шоу "Звёзды сошлись" шокировали данные кадры.

"Говорят, это Пермь, салон красоты. Издевательство над пожилой женщиной. У меня волосы на голове дыбом. Есть кто из Перми? Что за салон, что за фашистка там? Это даже смотреть больно", — написала звезда ТВ в своём Telegram-канале.

Ранее Леру Кудрявцеву возмутили слова украинской певицы, которая выразила ненависть к русским по национальному признаку.