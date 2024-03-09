Актриса Лариса Голубкина рассказала, что общего у звезд-патриотов и сбежавших знаменитостей

Актриса Лариса Голубкина в беседе с "КП" заявила, что не хочет осуждать покинувших Россию коллег. По ее словам, здесь нет никакой философии.
Голубкина поделилась мнением о том, что считает "слишком простым" разделение на патриотов и предателей после начала СВО.
"Тут другое разделение, на мой взгляд. На тех, кто выгадал от этой ситуации, и тех, кто прогадал. У многих единственный аргумент для принятия решения был такой: что я получу от этого решения?" — выразила она свою точку зрения.
Актриса уверена, что все может поменяться в любую минуту. Сама она не собирается никого судить, так как в первую очередь занята своим "перевоспитанием".
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