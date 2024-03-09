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Алсу рассказала, почему прячет своего сына Рафаэля от публики

Певица Алсу не хочет делать из семилетнего сына инфоповод

0:49
Шоу-бизнес

Певица Алсу в беседе с журналом Hello! заявила, что не показывает своего семилетнего сына Рафаэля, так как не желает делать из него инфоповод.

Певица Алсу не хочет делать из семилетнего сына инфоповод
Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Алсу

Она в целом старается не афишировать свою личную жизнь, поэтому и дочерей долго не показывала публике.

"Хотя прекрасно понимаю, что личная жизнь всегда интереснее для обсуждения, чем творчество. Но в этом вопросе стараюсь прислушиваться к себе, а не к мнению окружающих", — отметила артистка.

При этом Алсу не исключает, что в будущем покажет сына, который и сам в скором времени сможет сделать выбор о своей публичности.

Своего сына она назвала талантливым с идеальным музыкальным слухом, однако мальчик пока не поет.

Ранее Стас Садальский выступил против того, что признать Аллу Пугачеву иноагентом.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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