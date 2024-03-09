Алсу рассказала, почему прячет своего сына Рафаэля от публики

Певица Алсу в беседе с журналом Hello! заявила, что не показывает своего семилетнего сына Рафаэля, так как не желает делать из него инфоповод.
Она в целом старается не афишировать свою личную жизнь, поэтому и дочерей долго не показывала публике.
"Хотя прекрасно понимаю, что личная жизнь всегда интереснее для обсуждения, чем творчество. Но в этом вопросе стараюсь прислушиваться к себе, а не к мнению окружающих", — отметила артистка.
При этом Алсу не исключает, что в будущем покажет сына, который и сам в скором времени сможет сделать выбор о своей публичности.
Своего сына она назвала талантливым с идеальным музыкальным слухом, однако мальчик пока не поет.
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