Садальский набросился на депутата Журавлева, который попросил признать Аллу Пугачеву иноагентом

Российский актер Стас Садальский в своем блоге на площадке "Живой журнал" заявил, что он выступает против призыва признать певицу Аллу Пугачеву иноагентом.
По его словам, Алла Пугачева внесла огромный вклад в русскую культуру, в отличие от депутата Госдумы Алексея Журавлева.
Садальский задался вопросом, чем отметился Журавлев кроме "бестолкового мелькания на ТВ и призыва лишить Пугачеву регалий". Он вспомнил, что в программе "60 минут" Журавлев якобы рассказал россиянам, что в Дании есть бордель, в котором глумятся над черепахами.
"Может, депутат должен нам петь песни, а певцы выдвигать инициативы по развитию страны?" — заявил актер.
Депутат Госдумы Алексей Журавлев выступил с предложение признать Аллу Пугачеву иноагентом после того, как она заявила, что "нормальные люди не возвращаются в Россию".
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