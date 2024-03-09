"Как будто немножечко ненавидим друг друга": Тодоренко призналась, что каждый день ссорится с мужем

Телеведущая Регина Тодоренко заявила, что они с мужем, музыкантом Владом Топаловым на ежедневной основе сталкиваются с кризисами в отношениях.
Она объяснила, что они как будто немножечко ненавидят друг друга, но стараются возникающее эмоциональное пламя направить в нужное русло.
В беседе с "Пятым каналом" блогерша посоветовала парам помнить, особенно во время ссоры, что они находятся по одну сторону баррикад.
"Мы вспоминаем, что играем на одном поле, в одной команде, а не друг против друга. Тогда конфликт нивелируется", — отметила Тодоренко.
Влад Топалов и Регина Тодоренко сыграли свадьбу в Италии в 2019 году. Вместе они воспитывают двоих сыновей — Михаила и Мирослава.
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