"Как будто немножечко ненавидим друг друга": Тодоренко призналась, что каждый день ссорится с мужем

Телеведущая Тодоренко призналась в ежедневных кризисах в отношениях с Топаловым

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Регина Тодоренко заявила, что они с мужем, музыкантом Владом Топаловым на ежедневной основе сталкиваются с кризисами в отношениях.

Фото: youtube.com by канал СТС is licensed under public domain

Она объяснила, что они как будто немножечко ненавидят друг друга, но стараются возникающее эмоциональное пламя направить в нужное русло.

В беседе с "Пятым каналом" блогерша посоветовала парам помнить, особенно во время ссоры, что они находятся по одну сторону баррикад.

"Мы вспоминаем, что играем на одном поле, в одной команде, а не друг против друга. Тогда конфликт нивелируется", — отметила Тодоренко.

Влад Топалов и Регина Тодоренко сыграли свадьбу в Италии в 2019 году. Вместе они воспитывают двоих сыновей — Михаила и Мирослава.

Ранее Анна Пересильд рассказала о ценном совете от звездной матери.